Mesrur Barzani ve Fahri Kerim Irak'taki durumu görüştü
Kürdistan Bölgesi Başbakanı Mesrur Barzani, Almada Medya, Kültür ve Sanat Vakfı Başkanı Fahri Kerim ile sorunların anayasa temelinde çözülmesinin önemini ele aldı.
Başbakan Barzani, 4 Eylül Perşembe günü, Almada Medya, Kültür ve Sanat Vakfı Başkanı Kerim ile görüştü.
Görüşmede, bölgenin federal yapısına saygı gösterilmesi, Kürdistan halkının mali haklarının güvence altına alınması, Irak'taki genel durum ve Kürdistan Bölgesi ile federal hükümet arasındaki sorunların anayasa temelinde çözülmesinin önemi ele alındı.