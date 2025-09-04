Yeşil Irak Gözlemevi: Türkiye'deki barajlar Irak'ın su güvenliği için ciddi bir tehdit oluşturmakta

2025-09-04 18:22

Yeşil Irak Gözlemevi, Irak'ın su sorunu yaşadığını belirterek, Türkiye'deki barajların ülkenin su güvenliği için ciddi bir tehdit oluşturduğunu bildirdi.

Gözlemevinden yapılan açıklamada, Türkiye'deki barajların Irak'ın su güvenliğine ciddi tehdit oluşturduğu uyarısında bulunuldu.

Açıklamada, Türkiye'de Dicle ve Fırat nehirleri üzerindeki barajlarda depolanan su hacminin 80 milyar metreküpe ulaştığı, bunun da Musul Barajı'nın depolama kapasitesinin 8 katına denk geldiği belirtildi.

Gözlemevi, barajların inşasından önce Irak'ın tarım, ormancılık ve sulak alanların korunması için yeterli suya sahip olduğunu, ancak şu anda ihtiyaç duyduğu suyun yalnızca yüzde 35'ine erişebildiğini duyurdu.

Irak'a şu anda Dicle Nehri'nden saniyede sadece 200 metreküp su sağlanırken, ülkenin saniyede 450 metreküp suya ihtiyacı olduğu belirtilen açıklamada, "Fırat Nehri'nden şu anda saniyede 151 metreküp su sağlanırken, Irak'ın saniyede 350 metreküpe ihtiyacı var." denildi.