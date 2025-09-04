Cumhuriyet Savcısı Kayhan'ı bıçaklayarak öldüren şüpheli tutuklandı

2025-09-04 19:05

İstanbul Çekmeköy'deki bir restoranda yemek yediği sırada İstanbul Adliyesinde görevli Cumhuriyet Savcısı Ercan Kayhan'ı bıçaklayarak öldüren şüpheli Mustafa Can Gül, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

AA'nın haberine göre Ömerli Mahallesi'nde bir restoranda dün akşam (3 Eylül Çarşamba günü) saatlerinde yemek yediği sırada Kayhan'ı bıçaklayarak öldürmesinin ardından gözaltına alınan 19 yaşındaki Gül'ün jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Anadolu Adliyesine sevk edilen şüphelinin savcılıkta ifadesi alındı.

Şüpheli Gül'ün, ifadesinde üzerine atılı suçlamaları kabul ettiği öğrenildi.

Savcılıktaki işlemlerinin ardından "canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme" suçundan tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine gönderilen Gül'ün tutuklanmasına karar verildi.

Ne olmuştu?

Ömerli Mahallesi'nde dün şüpheli Mustafa Can Gül, bir restoranda yemek yiyen Cumhuriyet Savcısı Ercan Kayhan'ı bıçaklayarak ağır yaralamıştı.

Savcı Kayhan, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

Şüpheli Gül'ün, "kadına karşı şiddet", "ısrarlı takip" ile "konut dokunulmazlığının ihlali" suçlarından kaydı olduğu ve 9 Kasım 2024 ile 15 Ocak 2025 arasında Maltepe Cezaevi'nde kaldığı belirlenmişti.