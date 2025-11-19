Fuad Hüseyin: Bazı taraflar seçim sonuçlarını değiştirmesi için komisyona baskı yapıyor

1 gün önce

Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin, bazı tarafların komisyonu seçim sonuçlarını değiştirmesi için baskıladığını söyledi.

Fuad Hüseyin, 19 Kasım 2025 Çarşamba günü, Kurdistan24’te yayınlanan Basi Roj programına konuk oldu.

Bağdat'taki bazı siyasi partilerin Irak Bağımsız Yüksek Seçim Komisyonuna, seçim sonuçlarını değiştirmesi için baskı yapmaya çalıştığını belirten Bakan Hüseyin, "KDP olarak, seçim sonuçlarında herhangi bir değişikliği kabul etmeyeceğiz. KDP yasalara ve talimatlara bağlı kaldığı için herhangi yasa dışı faaliyeti kabul etmeyecektir." dedi.

Iraklı siyasi partilerin yeni bir kabine oluşturmak için müzakerelere resmen başladığını aktaran Hüseyin, KDP'nin bu konuda tüm partilerle müzakereye açık olduğunu ifade etti.

KDP'nin bir sonraki Irak Hükümetine katılma koşulları hakkındaki soruya Fuad Hüseyin, "Anayasanın uygulanması koşuluyla KDP, bir sonraki kabineye katılacak." yanıtını verdi.

"Kürtler Bağdat'ta birleşirse daha güçlü olur." diyen Fuad Hüseyin, ayrıca Kürt partilerinin en kısa sürede onuncu kabineyi kurmak için anlaşmaya varmalarını umdu.

Bir sonraki başbakanın kim olacağı sorulduğunda, Bakan Hüseyin, Koordinasyon Çerçevesinin sorunu çözeceğini ve şu anda 10'dan fazla kişinin bu görev için yarıştığını söyledi.

Irak Dışişleri Bakanı, ABD'nin bir sonraki Irak Hükümetinde silahlı grupların bulunmasını istemediğini de belirtti.