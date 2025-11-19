Komisyon İmralı'ya gitme kararı aldı
Mesrur Barzani: MEPS sorunların çözümü için farklı sesleri bir araya getirdi

kürdistan MEPS2025 Kürdistan Bölgesi Başbakanı Mesrur ​​Barzani Duhok

Kürdistan Bölgesi Başbakanı Mesrur ​​Barzani, "Halk son seçimlerde bize bir görev verdi, biz de bu güvene layık olmak için elimizden gelenin en iyisini yapacağız." dedi.

Başbakan Barzani, 19 Kasım 2025 Çarşamba günü, Duhok’ta Kürdistan Amerikan Üniversitesi tarafından bu yıl altıncısı organize edilen Orta Doğu Barış ve Güvenlik Forumu’nda (MEPS25) düzenlenen panelde soruları yanıtladı.

Mesrur Barzani, forumun tamamlanmasının ardından sosyal medya platformu X üzerinden paylaştığı mesajında, "MEPS25, sorunların nasıl çözüleceğini tartışmak için farklı sesleri bir araya getirdi." ifadesini kullandı.

