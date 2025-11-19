Mesrur Barzani: MEPS sorunların çözümü için farklı sesleri bir araya getirdi

1 gün önce

Kürdistan Bölgesi Başbakanı Mesrur ​​Barzani, "Halk son seçimlerde bize bir görev verdi, biz de bu güvene layık olmak için elimizden gelenin en iyisini yapacağız." dedi.

Başbakan Barzani, 19 Kasım 2025 Çarşamba günü, Duhok’ta Kürdistan Amerikan Üniversitesi tarafından bu yıl altıncısı organize edilen Orta Doğu Barış ve Güvenlik Forumu’nda (MEPS25) düzenlenen panelde soruları yanıtladı.

Mesrur Barzani, forumun tamamlanmasının ardından sosyal medya platformu X üzerinden paylaştığı mesajında, "MEPS25, sorunların nasıl çözüleceğini tartışmak için farklı sesleri bir araya getirdi." ifadesini kullandı.

