Mesrur Barzani: MEPS sorunların çözümü için farklı sesleri bir araya getirdi
Kürdistan Bölgesi Başbakanı Mesrur Barzani, "Halk son seçimlerde bize bir görev verdi, biz de bu güvene layık olmak için elimizden gelenin en iyisini yapacağız." dedi.
Başbakan Barzani, 19 Kasım 2025 Çarşamba günü, Duhok’ta Kürdistan Amerikan Üniversitesi tarafından bu yıl altıncısı organize edilen Orta Doğu Barış ve Güvenlik Forumu’nda (MEPS25) düzenlenen panelde soruları yanıtladı.
Mesrur Barzani, forumun tamamlanmasının ardından sosyal medya platformu X üzerinden paylaştığı mesajında, "MEPS25, sorunların nasıl çözüleceğini tartışmak için farklı sesleri bir araya getirdi." ifadesini kullandı.
Başbakan Barzani, ayrıca mesajında, "Halk son seçimlerde bize bir görev verdi, biz de bu güvene layık olmak için elimizden gelenin en iyisini yapacağız." dedi.
#MEPS25 was about dialogue and bringing diverse voices together to discuss solutions.— Masrour Barzani (@masrourbarzani) November 19, 2025
My message: our people gave us a mandate in the last elections, and we will do all we can to live up to their trust, and continue to serve them.
Full conversation: https://t.co/sz3FC46qx6 pic.twitter.com/ZJMdSxpvBk