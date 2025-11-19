Başbakan ​​Barzani: Suriye'nin kapsamlı bir hükümete ihtiyacı var

1 gün önce

Kürdistan Bölgesi Başbakanı Mesrur Barzani, Suriye'nin çok etnikli ve çok dinli bir ülke olduğunu belirterek, "Suriye'nin herkesin haklarını koruyan bir anayasası olmalı." dedi.

Mesrur ​​Barzani, 19 Kasım 2025 Çarşamba günü, Duhok’ta Kürdistan Amerikan Üniversitesi tarafından bu yıl altıncısı organize edilen Orta Doğu Barış ve Güvenlik Forumu’nda (MEPS25) düzenlenen panelde soruları yanıtladı.

Suriye'nin çok etnikli ve çok dinli bir ülke olduğunu dile getiren Mesrur Barzani, "Suriye'nin kapsamlı bir hükümete ihtiyacı var. Herkesin haklarını koruyan ve herkesin o ülkenin vatandaşı olduğunu garanti eden bir anayasası olmalı." sözlerini sarf etti.

Bir ulusun bir fikri dayatmasının asla barış ve istikrar getirmeyeceğinin altını çizen Başbakan Barzani, "Suriye için, tüm ulusların görüşlerini içeren yeni bir anayasa sunulmalıdır." ifadesini kullandı.

SDG ve ENKS yetkililerini MEPS25'te ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Başbakan, "Sadece kişisel ve parti çıkarları değil, ulusal çıkarlar açısından da halkımızı yakından takip etmeliyiz. Birbirimize saygı duyduğumuzda ve birlikte yaşamaya inandığımızda, hepimiz daha güçlü olabiliriz. En büyük değişim önce içimizden gelmelidir." diye konuştu.

Mesrur ​​Barzani, panelin sonunda herkese başarılar diledi ve Kürdistan'ın doğru yolda ilerlediğini vurgulayarak, "Kimse bizi durduramaz." dedi.