BM’den Netanyahu’ya: Suriye ziyareti en hafif tabirle endişe verici

1 gün önce

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, Suriye'de Beşşar Esed rejiminin devrilmesinin ardından İsrail'in işgal ettiği tampon bölgeye ziyaretinin "endişe verici" olduğu belirtildi.

Birleşmiş Milletler (BM), Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında soruları cevapladı.

İsrail Başbakanı Netanyahu'nun, Esed rejiminin devrilmesinin ardından işgal ettikleri Suriye'deki tampon bölgeye ziyareti için Dujarric, "Bu aleni ziyaret, en hafif tabirle endişe verici." dedi.

Dujarric, İsrail'i 1974 tarihli geri çekilme anlaşmasına saygı göstermeye çağırarak, "Hatırlayacağınız gibi Güvenlik Konseyi, yakın zamanda kabul edilen 2799 sayılı kararda Suriye'nin tam egemenliği, birliği, bağımsızlığı ve toprak bütünlüğü çağrısında bulunmuştu." diye konuştu.

Daha sonra BM Genel Sekreterliği Sözcülüğünden yapılan yazılı açıklamada, "Suriye Özel Temsilci Yardımcısı Najat Rochdi, İsrail siyasi liderliğinin bugün Suriye topraklarına girmesini ve Suriye'nin egemenliğine yönelik daha ciddi bir ihlalde bulunmasını kınadı." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, BM Güvenlik Konseyi'nin, 2799 (2025) sayılı kararında Suriye'nin egemenliğine, birliğine, bağımsızlığına ve toprak bütünlüğüne tam saygı duyduğunu teyit ettiği göz önüne alınarak Rochdi'nin, İsrail'in ihlallerinin durdurulması ve 1974 Anlaşması'na uyulması konusunda Güvenlik Konseyi'ni sorumluluklarını üstlenmeye çağırdığı aktarıldı.​​​​​​​

İsrail basınında çıkan haberlerde, Netanyahu'nun Aralık 2024'ten bu yana İsrail işgalinin sürdüğü Suriye'deki tampon bölgeye gittiği ifade edilmişti.

Netanyahu'ya Savunma Bakanı Yisrael Katz, Dışişleri Bakanı Gideon Saar ve Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir'in de eşlik ettiği bildirilmişti.

İsrail yönetimi, Esed rejiminin devrilmesinin ardından işgal ettiği tampon bölgedeki Cebel eş-Şeyh Dağı'ndan (Hermon Dağı) çekilmeyeceğini duyurmuştu.