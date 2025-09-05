Paris'ten Peşmerge'ye saygı göstergesi

2025-09-05 10:30

Başkan Mesud Barzani ve Paris Belediye Başkanı Anne Hidalgo, bugün Paris'te Peşmerge kurbanları anısına bir Peşmerge parkı ve sokağının açılışını gerçekleştirecek.

Paris ve Erbil arasında çok güçlü ilişkiler var. Paris Belediye Başkanı 2019 yılında Erbil'i ziyaret ederek bir dostluk anlaşması imzalamıştı.

Paris Press haberinde, Peşmerge güçlerinin, Kürt halkının özgürlük ve hakları uğruna verdiği fedakarlığın ve mücadelenin sembolü olduğunu belitti.

Fransız sitesi, Paris’in son 40 yıldır Paris Kürt Enstitüsüne ev sahipliği yapmaktan gurur duyduğunu kaydetti.

Başkan Barzani, bugün Paris'teki Andre Citroën Parkında Peşmerge tablosunu açacak. 80 yıllık Peşmerge yolculuğu, Başkan Barzani'nin dirayeti, Kürt davasının siyasallaşma ve kimliğinin tanınması tarihinde önemli bir aşamayı geçmesini sağlamıştır.

Ayrıca Başkan Barzani, bugün Paris'te Peşmerge kurbanları anısına bir Peşmerge parkı ve sokağının açılışını gerçekleştirecek.

Öte yandan Başkan Barzani ve Peşmerge’den önemli isimlerin katılımıyla ,Kürdistan Peşmergeleri ve Kürt halkının mücadelesine saygı göstermek amacıyla bugün Paris'te çeşitli tören ve etkinlikler düzenlenecek.