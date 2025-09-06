Belçika'daki Kürt Evi'nin kurucusu Gerrits hayatını kaybetti

16 saat önce

Belçika'daki Kürt Evi'nin kurucusu Peter Gerrits, 95 yaşında hayatını kaybetti.

Belçika'daki Kürt Evi, Kürt dili ve kültürünün korunması ve yaygınlaştırılması amacıyla Kürt çocuklarına anadillerinde eğitim verilmesi için önemli bir yer olarak kabul ediliyor.

Kürt halkına olan dostluğuyla tanınan Peter Gerrits, 1996 yılında Brüksel'de Kürt Evi'ni kurmuştu.

Kürtlerle samimiyetle ve dostça çalışan Gerrits, özellikle Belçika'daki Kürtlerin yeni bir hayat kurmalarına yardımcı olmaya çalıştı.

Gerrits'in eşi Perwin Cemil Paşa, Belçika'daki Kürt Evi'ni yönetmektedir.

Cenazesi 6 Eylül Cumartesi günü (bugün) Brüksel'de toprağa verilecek olan Gerrits'in vefatı, Belçika'daki Kürtler için zor bir olay olarak değerlendiriliyor.