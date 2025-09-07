Süreç Komisyonu- "Komisyon İmralı'ya gitsin" önerisi gündeme alınacak mı?

12 saat önce

Barış süreci kapsamında Türkiye Büyük Millet Meclisinde (TBMM) oluşturulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonunun, bu hafta Milliyetçi Hareket Partisi'nin (MHP) "İmralı'ya heyet gitsin" önerisinin de ele alınması bekleniyor.

Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu iki hafta sonra yeniden toplanacak. 11 Eylül Perşembe günü Komisyona; Türk-İş, Hak-İş, DİSK, Memur-Sen, Türkiye Kamu-Sen, Birleşik Kamu-İş ve KESK temsilcileri davet edildi.

Komisyonun 12 Eylül Cuma günü yapacağı toplantıda ise TÜSİAD ve MÜSİAD temsilcilerinin yanı sıra Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Türkiye Ziraat Odaları Birliği, Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu, Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu temsilcileri sürece ilişkin görüşlerini aktaracak.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'un komisyon üyeleri arasından belirleyeceği bir heyetin İmralı'ya gitmesini önermişti.

Komisyon toplantısında MHP'nin "İmralı'ya heyet gitsin" önerisinin gündeme gelmesi bekleniyor.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları ise konuya ilişkin, "Komisyon zaman kaybetmeden gidip İmralı'da bu görüşmeyi gerçekleştirmesi çok önemlidir. Hatta hayati bir öneme sahiptir." değerlendirmesini yaptı.