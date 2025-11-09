Komisyon: Kürdistan Bölgesi'nde seçime katılım oranı yüzde 75'e ulaştı

1 saat önce

Kürdistan Bölgesi'nde Peşmerge güçleri ve diğer güvenlik güçlerinin seçime katılım oranının yüzde 75'e ulaştığı duyuruldu.

Irak Bağımsız Yüksek Seçim Komisyonuna bağlı Kürdistan Bölgesi Seçim Komisyonu Başkanı Neberd Omar, bugün (9 Kasım 2025 Pazar günü) Kurdistan24'e yaptığı açıklamada, resmi katılım oranının, elektronik cihazların Bağdat'taki ana merkeze ilk raporunu göndermesinin ardından saat 12.00'den sonra açıklanacağını belirterek, "Güvenlik güçleri sürece büyük bir coşku ve heyecanla katılıyor.” dedi.

Neberd Omar, saat 12.00'ye kadar Peşmerge güçleri ve diğer güvenlik güçlerinin seçime katılım oranının yüzde 75'e ulaştığını bildirdi.

Seçimi 1100 uluslararası gözlemcinin takip ettiğini belirten Omar, parmak izi olmayan kişilerin sorununu çözmek için yüz okuyucu cihazı sağladıklarını ancak yüz ve parmak izi okumayan bir kişinin seçim sürecine katılamadığını da sözlerine ekledi.

Sabah saat 7.00'de başlayan özel oylama, saat 18.00’de sona erecek.

Özel oylamaya katılanların sayısı

Irak İçişleri Bakanlığı: 597 bin 453 seçmen

Irak Savunma Bakanlığı: 298 bin 54 seçmen

Peşmerge Bakanlığı: 145 bin 907 seçmen

Haşdi Şabi: 128 bin 127 seçmen

Kürdistran Bölgesi İçişleri Bakanlığı: 124 bin 312 seçmen

Irak Terörle Mücadele Ajansı: 18 bin 410 seçmen

Sınır Kapıları Komisyonu: 1596 seçmen