Sihad Barzani: Bağdat'taki Kürt konumu oylamayla güçlendirilecek

Peşmerge 1'inci Destek Gücü Komutanı Tuğgeneral Sihad Barzani, oylamaya katılımı Kürtlerin konumunu güçlendirmede önemli bir adım olarak değerlendirdi.

Irak Parlamento seçimleri kapsamındaki özel oylama sabah saat 7.00 itibariyle başladı.

Komutan Sihad Barzani, sandık başına giderek oyunu kullanmasının ardından Kurdistan24'e açıklama yaptı.

Peşmerge güçleri olarak oy kullanma ve inançlarını ifade etme hakkına sahip olduklarını vurgulayan Sihad Barzani, "Daha önceki seçimlerde özellikle parmak izi konusunda çok fazla sıkıntılar yaşanıyordu, bu nedenle birçok kişi oyunu kullanamıyordu ama şimdi görüyorum ki süreç çok daha iyi." dedi.

Tüm Kürtleri 11 Kasım'da sandık başına gitmeye çağıran Sihad Barzani, Bağdat'taki Kürt konumunun oylamayla güçlendirileceğini vurguladı.

