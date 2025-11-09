Mesrur Barzani ve Finlandiya Büyükelçisi ikili ilişkilerin güçlendirilmesinin önemini vurguladı

3 saat önce

Kürdistan Bölgesi Başbakanı Mesrur ​​Barzani ve Finlandiya'nın Irak Büyükelçisi Anti Putkonin, ikili ilişkilerin güçlendirilmesinin önemini vurguladı.

Mesrur Barzani, bugün (9 Kasım 2025 Pazar günü) Finlandiya'nın Irak Büyükelçisi Anti Putkonin'i kabul etti.

Başbakan Bazrani, Büyükelçi Putkonin'i göreve başlamasından dolayı tebrik ederken, Kürdistan Bölgesi Hükümetinin desteğini ifade etti.

Finlandiya Büyükelçisi ise ülkesinin Kürdistan Bölgesi ile çeşitli alanlarda ilişkileri güçlendirmeye hazır olduğunu dile getirdi.

Görüşmede Kürdistan Bölgesi Hükümetindeki reformlar, Irak'taki genel durum ve Parlamento seçimleri de ele alındı.