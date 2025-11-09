Bakan Tunç'tan Demirtaş açıklaması: Karar mahkemenin önünde, hep beraber bekleyeceğiz

2 saat önce

Türkiye Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İnsan Hakları Mahkemesinin (AİHM) kesinleşen Selahattin Demirtaş kararı ile ilgili, “Karar mahkemenin önünde, hep beraber bekleyeceğiz.” dedi.

Adalet Bakanı Tunç, 9 Kasım'da Antalya’da yargı muhabirleriyle bir araya geldi.

Cezaevinde tutuklu eski Halkların Demokratik Partisi (HDP) Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş hakkında AİHM'in verdiği hak ihlali kararının kesinleşmesiyle ilgili şunları söyledi:

"AİHM'in tek kararı değil bu biliyorsunuz. Yani Öcalan kararı da var geçmişte, Kavala kararı da var. Bakanlar Komitesinde görüşmeleri devam edenler de var. Burada Demirtaş ile ilgili dava Kobani Davası. Hepinizin bildiği gibi, Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesinde 16 Mayıs 2024 tarihinde Demirtaş ve arkadaşları mahkum olmuştu. Bir kısım sanıklar süreli hapis cezaları ve beraatlar de almıştı. Şimdi bu Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 22. Ceza Dairesinde görülüyor.

Burada AİHM'in özgürlük ve güvenlik hakkı ihlal edildi. Tutuklamaya yönelik ihlaller nedeniyle, iddia nedeniyle, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Sözleşmesi'nin 5. maddesinin ihlal edildiği gerekçesiyle yapılan başvuruyu, AİHM 2. Dairesi ihlal kararı verdi. Bu daire kararına itiraz edilecek mi, edilmeyecek mi gibi kamuoyunda tartışmalar oldu."

Bakan Tunç sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu süreçlerde biz daire kararlarının Genel Büyük Daire'de görüşülmesini istiyoruz. Büyük Daire'ye gitmeden önce 5 kişilik bir panel var. Bu panel ‘Görüşülmesine gerek yok’ dedi ve daire, kararı bu anlamıyla kesinleştirdi. Daire kararı şu anda Bölge Adliye Mahkemesi 22. Ceza Dairesi tarafından değerlendirilecek. İlk dereceden hüküm verildi, bu hüküm istinafta devam ediyor. Yani dolayısıyla buradaki değerlendirme şu anda mahkemenin önünde. Mahkeme ne karar verecek hep beraber bekleyeceğiz."