Türkiye Dışileri Bakanı Fidan ABD yolcusu
Fidan ve Şaraa'dan ABD'ye eş zamanlı ziyaretler
Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, yarın ABD'yi ziyaret edecek.
Dışişleri Bakanlığından 9 Kasım'da yapılan yazılı açıklamada, Fidan'ın, ABD'ye yarın (10 Kasım 2025 Pazartesi günü) ziyarette bulunacağı kaydedildi.
Fidan'ın, bölgesel ve ikili konularda toplantılara katılacağı belirtildi.
Türkiye Dışişleri Bakanı Fidan'ın söz konusu ziyaretinin Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şaraa'nın Washington ziyaretine denk gelmesi dikkat çekti.
Ahmed Şaraa bu sabah Washington'a resmi ziyarette bulundu.
Şaraa'nın yarın Beyaz Saray'da ABD Başkanı Donald Trump ile görüşmesi planlanıyor.