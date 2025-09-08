İçişleri Bakanı: Kürdistan Bölgesi, ABD'li yatırımcılar için güven ve istikrarın merkezidir

13 saat önce

Kürdistan Bölgesi İçişleri Bakanı Reber Ahmed, katıldığı bir konferans ve etkinlikte, “ABD ile Kürdistan Bölgesi arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi ve ortak değerlerin paylaşılmasında rol almaktan memnuniyet duyuyorum." dedi.

İçişleri Bakanı, 8 Eylül Pazartesi günü katıldığı bir konferans ve etkinlikte konuştu.

Kürdistan Bölgesi İçişleri Bakanı, “ABD ile Kürdistan Bölgesi arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi ve ortak değerlerin paylaşılmasında rol almaktan memnuniyet duyuyorum." ifadesini kullandı.

Bakan Ahmed, ABD-Kürdistan Bölgesi ilişkilerinin sürekli geliştiğini vurguladı ve Başbakan Mesrur ​​Barzani'nin birkaç ay önce ABD'ye yaptığı başarılı ziyarete atıfta bulundu.

Reber Ahmed, ziyaretin iki ülke arasında diplomasi ve ticarette yeni bir sayfa açtığını belirterek, Kürdistan Bölgesi'nin ticaret ve yatırım için güvenilir, istikrarlı ve barışçıl bir yer olduğunu vurguladı.

Amerika Birleşik Devletleri ve ABD'li iş insanlarıyla somut ve güçlü bir ilişki kurulması gerektiğinin altını çizen Bakan Ahmed, ABD Ticaret Odası Başkan Yardımcısı Steve Lutes'e, Kürdistan Bölgesi'nde fırsatlar yaratmadaki önemli rollerinden dolayı teşekkür etti.

İçişleri Bakanı, terör örgütü DAİŞ tehdidinin henüz sona ermediğini, özellikle Peşmerge güçleri ile Irak güçleri arasında ihtilaflı bölgelerde aktif olduklarını söyledi.

Ahmed, ayrıca güçlerinin uluslararası koalisyonla birlikte sınırlarda bu tehditlerle mücadele etmeye devam ettiğini açıkladı.