İstanbul'da kritik zirve sonrası Fidan'dan "Biz hazırız" mesajı

49 dakika önce

Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Filistin'e Birleşmiş Milletler Uluslararası İstikrar Gücü (ISF) kapsamında asker gönderilmesini değerlendirerek, "Görev gücü görüşmeleri sürüyor. Görev gücünün tanımına göre ülkeler asker göndermeye karar verecek." dedi.

Hakan Fidan, 3 Kasım 2025 Pazartesi günü, İstanbul'da Gazze konulu toplantıya ev sahipliği yaptı.

Türkiye öncülüğünde düzenlenen zirvede Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Endonezya, Katar, Pakistan, Suudi Arabistan ve Ürdün dışişleri bakanları bir araya gelerek, Gazze'deki insani tablo, ateşkesin geleceği ve bölgesel dayanışma ele alındı.

Bakan Fidan, toplantı sonrasında açıklamalarda bulunarak, varılan anlaşma kapsamında rehine ve mahkumların takasıyla insani yardımların girişi başlamış, İsrail güçlerinin ilk etapta belirlenen hatta geri çekilmiş ve Gazze’nin kuzeyine geri dönüşlerin gerçekleştiği belirtti.

Varılan mutabakatın harfiyen uygulanması konusunda, bazı sorunlar yaşandığına işaret eden Fidan, “İsrail, ateşkesi düzenli biçimde ihlal ediyor ve insani yardımın ihtiyaç duyulan düzeyde ulaştırılmasına engel oluyor. Artık son derece kritik bir aşamaya ulaşmış durumdayız.” diye konuştu.

“Bugünkü toplantıya katılan ülkelerin ortak bir görüşü var: Gazze’deki soykırımın yeniden başlamasını istemiyoruz. Ateşkesin sürmesini ve iki devletli, kalıcı barışın tesisi yönünde adımlar atılmasını da sonuna kadar destekliyoruz.” diyen Fidan, uluslararası topluma İsrail üzerindeki baskıyı devam ettirmesi çağrısı yaptı.

Bakan Fidan, Filistin'e ISF kapsamında asker gönderilmesini şu sözlerle değerlendirdi:

"Bu konuda yapılan birtakım çalışmalar var. Ancak şu kadarını söyleyebilirim: Görüştüğümüz ülkelerin ifade ettiği husus şu; bu tanımın içeriğine göre asker gönderip göndermemeye karar verecekler. Yani uluslararası istikrar gücünün (ISF) görev tanımı ve yetkileri ne olacaksa, buna göre ülkeler kararlarını şekillendirecekler. Görev tanımının, asker gönderecek ülkelerin kendi prensipleriyle ve politikalarıyla çatışması durumunda, bu ülkelerin asker göndermesinin zor olacağını düşünüyorum.

Türkiye’ye gelince; Cumhurbaşkanımız da müteaddit defalar ifade etti. Biliyorsunuz, Şarm El-Şeyh’te imza atan dört liderden biriydi Cumhurbaşkanımız. Bu açıkça şunu gösteriyor: Biz barış için elimizi taşın altına koymaya hazırız, her türlü fedakarlığı yapmaya da hazırız. Ancak burada da az önce ifade ettiğim gibi, ortaya çıkacak dokümanların ve çerçevenin bizim de açıkçası destekleyeceğimiz nitelikte olması önemlidir. Dolayısıyla bu konudaki diplomatik temaslarımız ve çabalarımız devam ediyor."