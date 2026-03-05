İran’dan "uzun vadeli savaş" mesajı: Yeni silahlar yolda

1 saat önce

İran Devrim Muhafızları Ordusu Sözcüsü Ali Muhammed Naini, İran’ın henüz kullanmadığı geniş bir cephaneliğe sahip olduğunu belirterek, "Yeni silahlarımız ve askeri inovasyonlarımız yolda." dedi.

İran'ın askeri kapasitesine ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulunan Naini, İran’ın henüz kullanmadığı geniş bir cephaneliğe sahip olduğunu söyledi.

"Yeni silahlarımız ve askeri inovasyonlarımız yolda.” diyen Naini, “Saldırganları cezalandırana kadar uzun vadeli bir savaşa hazırız.” ifadesini kullandı.

Düşmanın her operasyon dalgasında "acı verici bir darbe" beklemesi gerektiğini vurgulayan Naini, İran’ın şimdiye kadarki saldırılarında henüz elindeki ileri teknoloji ürünlerini kapsamlı bir şekilde devreye sokmadığını iddia etti.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi de sosyal medya hesabı X üzerinden yaptığı açıklamada, İran Silahlı Kuvvetleri'nin uzun süredir her türlü savaşa hazırlıklı olduğunu söyleyerek, "Savaşı sürdürme niyetinde olan herkesin kendisini bir bataklığa ittiğini kanıtladık." dedi.

ABD ile Umman ve İsviçre’de yapılan müzakerelere değinen Arakçi, Washington’ı ikiyüzlülükle suçladı. Arakçi, her iki müzakere sürecinin en kritik anında ABD’nin Tahran’a ani saldırılar düzenlediğini bildirerek, yaşanan tüm kan dökülmesinden ABD'nin sorumlu olduğunu savundu.

ABD ve İran arasında Umman ve İsviçre’de yürütülen üç tur müzakereden sonuç alınamamıştı. Viyana’da yapılması planlanan dördüncü tur görüşmeler öncesinde, 28 Şubat 2026 Cumartesi sabaha karşı ABD ve İsrail, Tahran’a yönelik ortak bir hava operasyonu düzenledi. Bu operasyonda, İran’ın dini lideri Ali Hamaney de dahil olmak üzere çok sayıda üst düzey yetkilinin hayatını kaybettiği bildirilmişti.