Gwendolyn Green: Artık ortaklıklarımızla ticari ilişkiler kurmak istiyoruz

12 saat önce

ABD'nin Erbil Başkonsolosu Gwendolyn Green, ülkesinin Kürdistan Bölgesi ile ticari ilişkilerini daha da güçlendireceklerini söyledi.

Bugün (8 Eylül 2025 Pazartesi günü) Yatırımcıları ve İş Adamları Ortak Ticaret ve Ekonomi Konferansı başkent Erbil'de düzenlendi.

Kürdistan Bölgesi'ndeki yatırım fırsatları ve zorluklarının ele alındığı konferansta konuşan ABD'nin Erbil Başkonsolosu Gwendolyn Green, "ABD'li şirketler ve yatırımcılar için bu fırsatı yarattığı için Kürdistan Bölgesi Hükümetine teşekkür ediyorum." dedi.

Kürdistan Bölgesi liderliğinin ABD ticaret sektörünü desteklediğini belirten ABD Başkonsolosu, "Gelecek için birlikte çalışmamız gerekiyor. Daha önce ortaklıklarımızla güvenliğe odaklanmıştık, ancak artık ticari temelde ortaklıklar kurmak istiyoruz." sözlerini kullandı.

"Kürdistan Bölgesi ile fırsatlara odaklanmalıyız, bu fırsatlar ortaklığımızı daha da güçlendirecek." diyen Gwendolyn Green, ABD-Kürdistan Bölgesi ilişkilerinin kendine has bir değeri olduğunu ve bu ortaklığı ticaret ve enerji yoluyla sürdürmek istediklerini söyledi.

Gwendolyn Green, enerjinin yanı sıra eğitim ve sağlık alanlarında da iş birliğinin yapılması gerektiğini belirterek, "ABD'den Kürdistan Bölgesi'ne daha fazla şirket getirmek ve ticari ilişkilerimizi güçlendirmek istiyoruz." dedi.

Fırsatların yanı sıra bazı zorlukların da olduğunu kaydeden ABD'nin Erbil Başkonsolosu Green, "Bu zorlukların bir kısmını böyle bir konferans aracılığıyla çözmek istiyoruz. Zorlukları ortadan kaldırarak ilerlemek istiyoruz. Bu, Kürdistan Bölgesi ve ABD'nin çıkarınadır." diye konuştu.