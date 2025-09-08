CHP, İstanbul İl Başkanlığının adresini değiştirdi

7 saat önce

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), Gürsel Tekin’in bulunduğu CHP İstanbul İl Başkanlığı binasının kapatılmasına karar verdi.

İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesinin, CHP 38. Olağan İstanbul İl Kongresi’nde seçilen başkan ve yönetimin tedbiren görevden uzaklaştırılması kararının ardından geçici olarak görevlendirilen Gürsel Tekin, CHP İstanbul İl Başkanlığına geldi.

Çevik kuvvetin eşlik ettiği Tekin, binaya girişinin ardından yaptığı açıklamada, “Bu bina, bu baba ocağı Özgür Çelik’e de yeter, bana da yeter, hepimize yeter. Biz burada birilerini kovmak, dövmek, itelemek, ötelemek için gelmedik.” dedi.

Tekin, “Kayyum belediyelerimizde. Yani bugün bize göstermiş olduğunuz o tepkiyi keşke o gün belediyelerimize göstermiş olsaydınız.” diye konuştu.

Öte yandan CHP Genel Merkezi, Gürsel Tekin’in polis eşliğinde girdiği Sarıyer’deki İstanbul İl Başkanlığı binasını kapatma kararı aldı.

Parti yönetimi, Sarıyer İlçe Seçim Kuruluna yaptığı başvuruda olağanüstü İstanbul İl Kongresi düzenleneceğini ve yeni il başkanı ile yönetim seçilene kadar mevcut İl Başkanı Özgür Çelik’in görevlerini sürdüreceğini bildirdi.

CHP Genel Merkezi, Özgür Çelik’in çalışmalarını yürüteceği yeni il başkanlığı adresini resmi olarak İstanbul Valiliği ve Yargıtay’a iletti. Böylece, olağanüstü kongre sürecine kadar İstanbul İl Başkanlığı çalışmaları yeni adresten yürütülecek.

Mevcut il başkanlığı binasının, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in İstanbul'daki çalışma ofisi olarak kullanılmasına karar verildi.