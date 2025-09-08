Kudüs'te silahlı saldırı: İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı silahlanma çağrısı yaptı

7 saat önce

Doğu Kudüs'ün girişindeki Ramot Kavşağı'nda düzenlenen silahlı saldırıda 6 kişinin öldüğü belirtilirken, İsrail polisi, saldırıyı düzenlediği iddia edilen 2 kişinin öldürüldüğünü açıkladı.

İsrail devlet televizyonu KAN'ın bir güvenlik yetkilisine dayandırdığı haberinde, 6 kişinin öldüğü saldırıyı gerçekleştiren 2 kişinin Ramallah yakınındaki köylerden geldiği öne sürülürken, ordunun Batı Şeria'ya geçiş için kullanılan kontrol noktalarını iki yönlü olarak kapattığı aktarıldı.

Saldırıda 43 yaşında bir haham, 50 yaşlarında bir erkek, 30 yaşlarında 3 erkek ve 50 yaşlarında bir kadının öldüğü bilgisi paylaşıldı.

İsrail Acil Yardım Servisi Kızıl Davut Yıldızından yapılan açıklamada, ekiplerin müdahale ettiği 12 kişinin hastanelere nakledildiği bildirildi.

Açılan ateşte yaralanan 7 kişinin durumunun ağır olduğu, o sırada çevrede bulunan 2 kişinin orta derecede ve 3 kişinin cam kırıkları nedeniyle hafif şekilde yaralandığı, çok sayıda kişinin ise panik atak geçirdiği kaydedildi.

İsrail polisi, Ramot Kavşağı'ndaki saldırıyı düzenlediği iddia edilen 2 kişinin öldürüldüğünü açıkladı.

Olay yerine giden yolların kapatıldığı ve bölgeye takviye ekipler gönderildiği kaydedildi.

Öte yandan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir de saldırının düzenlendiği bölgeye gitti.

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas da işgal altındaki Doğu Kudüs'te düzenlenen saldırıyı kınadı.

Abbas'ın ofisinden yapılan açıklamada, "Filistinli ve İsrailli sivilleri hedef alan her türlü saldırıyı reddediyor ve kınıyoruz." ifadesine yer verildi.

Öte yandan İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, İsrail vatandaşlarına silahlanma çağrısında bulundu.

Ben-Gvir, X hesabından yaptığı paylaşımda, İsrail Yüksek Mahkemesinin Filistinli tutsakların cezaevindeki şartlarının iyileştirilmesi yönündeki kararını eleştirdi.

Filistinlilere hapishanelerde uygulanan sert muamelenin "caydırıcılık sağladığını" iddia eden Ben-Gvir, silahlanmanın saldırıda daha fazla İsraillinin ölmesini önlediğini öne sürerek silahlanma çağrısında bulundu.

Hamas'tan Kudüs'teki saldırıya ilişkin açıklama

Hamas’tan yapılan yazılı açıklamada, "İşgal altındaki Kudüs’ün kuzeyindeki Ramot kavşağında iki Filistinli direniş savaşçısının gerçekleştirdiği kahramanca ve eşsiz operasyonu selamlıyoruz." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, "Bu operasyon, işgalcilerin Filistin halkına karşı işlediği suçlara ve yürüttüğü soykırım savaşına doğal bir yanıttır. Gazze Şehri’ni işgal edip yok etme ve Mescid-i Aksa’ya yönelik saygısızlık planlarının cezasız kalmayacağına dair açık bir mesajdır." denildi.

İsrail’in Gazze, Batı Şeria ve Kudüs’te Filistin halkına yönelik saldırılarının, Filistinlilerin kararlılığını ve direniş iradesini zayıflatamayacağına işaret edilen açıklamada, "Kudüs’ün kalbinde düzenlenen bu eylem, işgalin güvenlik derinliğini hedef almış, devrimci gençliğimizin ve yiğit direnişimizin, işgalcilere ve faşist Siyonist saldırganlığa karşı mücadeleyi sürdürme kararlılığını teyit etmiştir." sözleri yer aldı.