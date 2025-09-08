ABD'nin Erbil Başkonsolosu: Kürdistan Bölgesi yatırım için elverişli bir ortama sahip

2 saat önce

ABD'nin Erbil Başkonsolosu Gwendolyn Green, Kürdistan Bölgesi'ndeki ortamın yatırım için elverişli olduğunu belirtirken, Kürdistan Bölgesi'nde daha fazla yatırım yapmak istediklerini söyledi.

Gwendolyn Green, 8 Eylül 2025 Pazartesi günü yaptığı açıklamada, ABD Ticaret Odası’nın ABD ile Kürdistan Bölgesi arasında güçlü ekonomik bağlar kurmaya kararlı olduğunu belirterek, Kürdistan Bölgesi ile ilişkileri güçlendirmek istediklerini dile getirdi.

“Kürdistan Bölgesi'nde çok iyi bir iş ortamı olduğu için bu bölgeye daha fazla yatırım yapmamız gerekiyor.” diyen Gwendolyn Green, Yatırımcıları ve İş Adamları Ortak Ticaret ve Ekonomi Konferansı kapsamında ABD’den bir iş heyetinin Kürdistan Bölgesi’ne gelişini “güçlü ilişkilerin yansıması” olarak yorumladı.

Kürdistan Ticaret ve Ekonomi Odası, Kürdistan Yatırımcıları ve İş Adamları, ABD Ticaret Odası ve ABD’li Yatırımcıları ve İş Adamları Ortak Konferansı, 8 Eylül 2025 Pazartesi günü Erbil’de çalışmalarına başladı.