İzmir- Silahlı saldırı soruşturmasında gözaltı sayısı 9 oldu

3 saat önce

İzmir'de polis merkezine düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin gözaltına alınanların sayısı 9'a yükseldi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının, 2 polisin hayatını kaybettiği, 2'si polis 3 kişinin yaralandığı Balçova Polis Merkezine düzenlenen silahlı saldırıyla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.

TRT Haber’de yer alan bilgilere göre saldırının faili 16 yaşındaki E.B'nin evindeki cep telefonu ile bilgisayarına el konuldu. Kurulan özel ekip, zanlının internet ve GSM üzerinden görüşmelerini incelemeye aldı.

Çalışmalar kapsamında İstanbul'da İran uyruklu K.N., Ankara'da B.Y. ve C.T, Urfa'da M.A. gözaltına alındı. Böylece yaralı olarak yakalanan E.B. ile anne A.B., baba N.B. ve iki arkadaşı A.K. ile D.Ş'nin de aralarında bulunduğu gözaltı sayısı 9'a çıktı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, saldırgan ve ailesi hakkında komşularından bilgi alırken, E.B'nin eğitim gördüğü lisede de araştırma yürütüyor.

Şüphelinin ailesinin yaklaşık 30 yıl önce Kayseri'den İzmir'e taşındığı, polis ekiplerinin zanlının arkadaş çevresini de sorguladığı öğrenildi.