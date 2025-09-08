Maliki: Anayasa çerçevesinde hareket edilmeli

9 saat önce

Kanun Devleti Koalisyonu Başkanı Nuri Maliki, sorunların çözümü ve tüm Iraklılara uygun muamele için anayasa çerçevesinde hareket edilmesi gerektiğini belirterek, Parlamento seçimlerinde her hangi bir ertelenmenin ülkedeki siyasi ve demokratik sürecin sonu olacağını söyledi.

Nuri Maliki, seçim kampanyası kapsamında Babil’deki aşiretlerle bir araya geldi. Burada konuşma gerçekleştiren Maliki, siyasi sürecin devam etmesi ve vatandaşların da buna destek vermesi gerektiğini savundu.

“Yarasalar siyasi süreci darbelemek istiyorlar.” diyen Maliki, “Diktatörlüğün, ırkçılığın, mezhepçiliğin ve toplu mezarların geri dönmesine izin vermeyeceğiz.” diye konuştu.

Irak'ı savaşlardan ve krizlerden korumak istediklerini kaydeden Nuri Maliki, Irak halkıyla eşit muamele için anayasa çerçevesinde hareket edilmesi ve iktidarın sandık yoluyla değişmesine vurgu yaptı.

Kanun Devleti Koalisyonu Başkanı, “Tankların, zırhlı araçların ve darbelerin devri bitti. Artık sandık devri başladı." dedi.

Seçimlerin ertelenmemesi gerektiğini savunan Nuri Maliki, “Herhangi bir gecikme, siyasi ve demokratik sürecin sonu anlamına gelir.” değerlendirmesinde bulundu.