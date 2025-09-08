Başkan Barzani ve Fahri Kerim, Irak'taki genel durumu görüştü

8 saat önce

Başkan Mesud Barzani, Almada Medya, Kültür ve Sanat Vakfı Başkanı Fahri Kerim ile Irak'taki genel durumu görüştü.

Başkan Barzani, 8 Eylül 2025 Pazartesi günü, Selahaddin’de Almada Medya, Kültür ve Sanat Vakfı Başkanı Kerim’i kabul etti.

Barzani’nin Ofisinden yapılan açıklamaya göre görüşmede, Irak'taki genel durum ve Irak Federal Hükümeti ile Kürdistan Bölgesi Hükümeti arasındaki ilişkiler hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Görüşmede, sorunların ve engellerin aşılmasında siyasi partilerin koordinasyonunun önemine vurgu yapıldığı da belirtildi.