İranlı Sözcü Bekayi’den “Amir Musavi” açıklaması

9 saat önce

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, Kahire'de herhangi bir İranlı diplomatın kaçırılıp, akıbetinin bilinmediği iddialarını yalanlarken, Amir Musavi’nin diplomat olmadığı ve Irak pasaportuyla Mısır'a seyahat gerçekleştirdiğini söyledi.

Sözcü İsmail Bekayi, 8 Eylül 2025 Pazar günü gerçekleştirdiği basın açıklamasında, resmi davet üzerine Mısır’a giden ve kayıplara karışan Amir Musavi’ye yönelik iddiaları yanıtladı.

Amir Musavi’nin diplomat olmadığını bir zamanlar bir televizyon kanalında danışmanlık yaptığını kaydeden Bekayi, “Duyduğumuz kadarıyla Irak pasaportuyla Mısır'a gitmiş. Ancak Dışişleri Bakanlığı olarak İran vatandaşlarının haklarını koruma görevimiz gereği, Kahire'deki ofisimiz aracılığıyla bu konuyu mutlaka araştıracağız.” dedi.

Sosyal medyada yayınlanan iddialara göre Amir Musavi’nin Kahire Havalimanına iniş yapmasıyla MOSSAD tarafından kaçıldı. Ancak daha sonra İran'ın Didban haber sitesi İsrail medyasının kaçırma olayını haberleştirdiğini vurgulayarak, Amir Musavi’nin akıbetinin bilinmediğini ifade etti.

Adı açıklanmayan bir kaynağın almasalah sitesine verdiği bilgiye göre de Musavi "Mısırlı araştırma merkezlerinden birinin resmi davetiyle" ülkeye gitmeden önce, "İran ve Irak pasaportları kendisine gönderildi, Mısır’a giriş için güvenlik izni ve vize aldı."

Aynı kaynak, “Musavi Kahire Havalimanına varır varmaz sorgulanmaya başlandı ve Facebook’taki son paylaşımına kadar sorgulandı.” dedi.