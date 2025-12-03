Mesrur ​​Barzani: ABD ile ortak stratejimize bağlıyız

1 saat önce

Kürdistan Bölgesi Başbakanı Mesrur ​​Barzani, ABD ile olan ittifakından gurur duyduklarını belirterek, "Washington ile çalışmaya devam edeceğiz." dedi.

Başbakan Barzani, 3 Aralık 2025 Çarşamba günü ABD'nin Erbil'deki yeni konsolosluk binasının açılış törenine katıldı.

Burada konuşan Mesrur Barzani, "Bugün burada olmaktan büyük onur ve mutluluk duyuyorum. Erbil'de dağ gibi duran bu yeni bina, Kürdistan halkı ile ABD arasındaki güçlü ilişkilerin bir kanıtıdır. İlişkilerimizin temel taşı ve ABD ile ilişkilerimizin güzel bir örneği olan bu güzel ve eşsiz bina için herkesi tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

1991'deki büyük ayaklanmanın ardından Amerika Birleşik Devletleri'nin Kürdistan halkının yardımına koştuğunu ve uçuşa yasak bölge oluşturduğünü anımsatan Mesrur Barzani, "DAİŞ, Irak'ın çeşitli bölgelerine saldırıp Kürdistan Bölgesi için bir tehdit haline geldiğinde, Amerika Birleşik Devletleri tekrar gelip bir ittifak kurdu ve terörizmi ortadan kaldırmamıza yardımcı oldu." diye konuştu.

ABD'nin 2003 yılında Irak'taki "en acımasız" diktatörlük rejimini yıktığını belirten Başbakan Barzani, "Bu nedenle, Kürdistan Bölgesi'nde, Amerika Birleşik Devletleri'nin bizim için yaptığı her şey için minnettarız. ABD ile olan ittifaktan gurur duyuyoruz ve bundan sonraki adımlar ve aşamalar için Amerika Birleşik Devletleri ile çalışmaya devam edeceğiz." dedi.

Bir sonraki Irak Hükümetinin anayasaya saygı göstermesini ve Irak ve Kürdistan Bölgesi'nde yaşayan tüm topluluk ve dinlere saygı göstermesini temenni ettiklerini dile getiren Başbakan Barzani, "Kürdistan Bölgesi'nin güvenli bir yerde yaşamak ve burada korunmak isteyen herkes için bir sığınak haline gelmesinden gurur duyuyoruz." sözlerini sarf etti.

Mesrur Barzani, "ABD ile birlikte daha iyi bir ülke, daha iyi bir bölge ve daha iyi bir gelecek inşa edebiliriz." dedi.