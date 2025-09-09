İsrail, Gazze'de "Barış" binasını yıktı

8 saat önce

İsrail ordusu, Gazze kentinde yüzlerce Filistinlinin barındığı ve kanser hastalarının da bulunduğu çok katlı "Barış" isimli binayı yerle bir etti.

AA’nın görgü tanıklarına dayandırdığı haberine göre İsrail ordusunun tahliye uyarısı yapmasından kısa süre sonra savaş uçakları Gazze kentinin merkezindeki Ömer Muhtar Caddesi'nde yer alan binayı 3 füzeyle hedef aldı.

İsrail ordusunun hedefi olan binanın çevresinde yerinden edilen Filistinlilere ait çok sayıda çadır ve kanser hastalarının da sığındığı büyük kamplar bulunduğu biliniyor.

Başbakan Binyamin Netanyahu, son 2 günde Gazze'de 50 binayı yıktıklarını açıklarken kara saldırılarına başlayacakları tehdidinde bulunmuş, Gazze kentinde yaşayanlardan güneye göç etmelerini istemişti.

Filistinli kaynaklara göre bu binaların vurulması sonucu birkaç gün içinde 4 binden fazla kişi evsiz kaldı.