Bakan Muhammed: Petrol ihracatının başlamasıyla maaş sorunu da çözülecek

7 saat önce

Kürdistan Bölgesi Doğal Kaynaklar Bakanı Kemal Muhammed, petrol dosyasıyla ilgili sorunların çoğunun çözüldüğünü belirtirken, petrol şirketlerinin mali haklarının güvence altına alınmasını istediğini söyledi.

Bakan Muhammed, 8 Eylül 2025 Pazartesi günü, Kurdistan24’te yayınlanan Basi Roj programına katıldı. Programda K24’e özel açıklamalarda bulunan Kemal Muhammed, “Petrol meselesi karmaşık bir konu. Kürdistan Bölgesi ile Bağdat arasındaki birçok anlaşmazlık noktası çözüldü.” dedi.

Petrol üretim maliyetleri sorununun çözüldüğünü kaydeden Bakan Muhammed, “Petrol üretim maliyetinin bir İngiliz şirketi tarafından belirlenmesi konusunda anlaşmaya varıldı ve şirketler petrolün bir kısmını para yerine ücret olarak almak istediler. Şirketler, mali haklarını güvence altına almak için üçlü bir anlaşma talep ettiler.” diye konuştu.

Karh Mahkemesinin Kürdistan Bölgesi’nin petrol sözleşmelerinin meşruiyetini tanıdığını dile getiren Kemal Muhammed, “Çok yakında nihai bir anlaşmaya varmayı umuyoruz. Üzerinde anlaşmaya varılması gereken tek bir nokta kaldı. Irak Hükümeti anlaşmaya varılması için olumlu adımlar attı, petrol ihracatına yeniden başlandığında maaş sorunu da çözülecek. Petrol dışı gelirler petrol gelirlerinden düşük olduğu için vatandaşın bilmesi gereken husus, bölgenin payının yüzde 70'inin Kürdistan'ın petrol gelirlerinden sağlandığıdır.” ifadelerini kullandı.

Petrol sorununun çözüleceğine dair iyimser olduklarını söyleyen Bakan Muhammed, “Türkiye ve Irak'ın petrol ihracatında herhangi bir sorunu yok. Gümrük ve vergilerden elde edilen petrol dışı gelirler konusunda anlaşmaya varıldı.” dedi.