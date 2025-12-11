DEM Parti, CHP ve EMEP "çözüm" raporlarını sundu

2 saat önce

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti), Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) ve EMEP komisyon çalışmaları kapsamında hazırladığı raporlarını Meclise teslim etti.

DEM Parti, Meclis Komisyonuna sunulmak üzere hazırladığı ve Kürt meselesinin çözümüne dair öneri ve gerekliliklerin yer aldığı raporunu Meclis Genel Sekreterliğine teslim etti.

Raporu, DEM Parti Grup Başkanvekili ve partinin komisyon koordinatörü Gülistan Kılıç Koçyiğit, diğer komisyon üyeleri Meral Danış Beştaş, Cengiz Çiçek, Celal Fırat ve Saruhan Oluç teslim etti.

CHP ve Emek Partisi'nin (EMEP) de raporlarını teslim ettiği öğrenildi.

EMEP, “Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) ve Anayasa Mahkemesi kararlarının uygulanması, belediyelerdeki kayyum sisteminin kaldırılması, Kürtçe eğitim, genel siyasi af ve PKK üyelerinin geri dönüşüne izin verecek şekilde Terörle Mücadele Kanununun değiştirilmesi veya yürürlükten kaldırılması” talebinde bulundu.

Edinilen bilgilere göre CHP’nin raporu 50 sayfadan oluşuyor. Raporda Kürt meselesine doğrudan odaklanmak yerine, Türkiye'nin demokratikleşmesi ve partisine karşı yürütülen siyasi operasyonlar konusuna daha çok odaklanıldı.

Sunulan raporlar arasında sayfa sayılarındaki farklılık da dikkat çekti. MHP raporu 116 sayfa iken, AK Parti ve CHP raporlarının her biri 50 sayfadan oluştu.