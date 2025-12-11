Başkan Barzani: Kürdistan Kadınlar Birliği kadınlarımızın sesini duyurmayı başardı

1 saat önce

Başkan Mesud Barzani, Kürdistan Kadınlar Birliği’nin, sürekli çabaları sayesinde Kürdistanlı kadınların sesini duyurmayı başardığını söyledi.

Başkan Barzani, 11 Aralık 2025 Perşembe günü (bugün) Kürdistan Kadınlar Birliği’nin kuruluşunun 73. yıl dönümünü kutladı.

Sekreterlik Bürosu üyelerini ve tüm Kürdistan kadınları birliğin 73. yıl dönümü vesilesiyle kutlayan Başkan Barzani, şu ifadeleri kullandı:

“Kürdistan Kadınlar Birliği, Kürdistan milli mücadelesi ve kurtuluş hareketinin önemli bir kazanımı olup, farkındalığı artırmada, kadın haklarını korumada ve Kürt kadınlarının konumunu güçlendirmede önemli ve etkili bir rol oynamıştır.”

Başkan Barzani'nin de belirttiği gibi, Kürdistan Kadınlar Birliği, "sürekli mücadelesiyle Kürdistan kadınlarının sesini duyurmayı başarmış ve Kürt halkının ulusal ve sivil mücadelesinin önemli bir parçası” olmuştur.