ABD Meclisi, Suriye’ye yönelik Sezar yaptırımlarını kaldırdı

2 saat önce

ABD Temsilciler Meclisi, 2026 Mali Yılı Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasası (NDAA) kapsamında Suriye'ye yönelik Sezar Yasası yaptırımlarını yürürlükten kaldırdığı bildirildi.

ABD Kongre Üyesi Joe Wilson, 11 Aralık 2025 Perşembe günü, X üzerinden yaptığı paylaşımda, ABD Temsilciler Meclisinin Sezar Yasası'nın yürürlükten kaldırılmasını onaylamasından memnuniyet duyduğunu söyledi.

Başkan Donald Trump'a ve ABD’nin Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack’a Sezar Yasası'nın yürürlükten kaldırılmasına verdikleri destek için teşekkür etti.

Joe Wilson, “Umarım tasarı önümüzdeki birkaç gün içinde Senato'dan geçer ve ardından Donald Trump'ın imzası için masasına gider, böylece Suriye'yi yeniden genişletebiliriz.” dedi.

Sezar Yasası'yla ilgili süreç

ABD Başkanı Donald Trump, 30 Haziran'da Suriye'ye yönelik ABD yaptırım programını sonlandırmak için başkanlık kararnamesi yayımlamıştı ancak insan hakları ihlalleri, kimyasal silah faaliyetleri ve uyuşturucu kaçakçılığı ile ilgili yaptırımlar halen devam ediyordu.

Trump, mayıs ayında Suudi Arabistan'da düzenlenen yatırım forumunda Suriye yaptırımlarını kaldıracağını duyurmuştu. Bu açıklamadan bir gün sonra Trump, Suudi Arabistan'da Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şaraa ile 25 yılın ardından ABD ile Suriye liderleri arasında ilk kez gerçekleşen tarihi görüşmede bir araya gelmişti.

2019 yılında yürürlüğe giren Sezar Yasası, Beşar Esad yönetimindeki Suriye'nin ekonomik toparlanmasını kısıtlamak amacıyla ABD tarafından yürürlüğe konulmuştu.

Yasanın yürürlükten kaldırılması, Suriye'de Mart 2025'te kurulan Cumhurbaşkanı Ahmed Şaraa liderliğindeki yeni yönetimin desteklenmesi bağlamında yabancı yatırım ve yardımların ülkeye geri dönmesinin önünü açacak.