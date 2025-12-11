Neçirvan Barzani, Kürdistan Kadınlar Birliği'ne desteğini yineledi

1 saat önce

Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) Başkan Yardımcısı Başkanı Neçirvan Barzani, Kürt kadınlarının “sağlıklı ve gelişmiş” bir toplumun temel direği olduğunu belirterek, Kürdistan Kadınlar Birliği'nin mücadelesine ve faaliyetlerine tam desteğini yineledi.

Neçirvan Barzani, 11 Aralık 2025 Perşembe günü (bugün) Kürdistan Kadınlar Birliği’nin kuruluşunun 73. yıl dönümünü kutlayarak, Sekreterlik Bürosu üyelerini ve tüm Kürdistan kadınlarını tebrik edip, başarılarının devam etmesi temennisinde bulundu.

Birliğin, vatanseverlik ve eğitimin büyük bir okulu olduğunu ve egemenlikle dolu bir tarihe sahip olduğunu kaydeden Neçirvan Barzani, “Ölümsüz Barzani'nin düşünce ve görüşleri temelinde kurulan bu mücadeleci örgüt, her zaman ulusal mücadelenin ayrılmaz bir parçası ve aktif bir ortağı, aynı zamanda sivil ve sosyal mücadelenin de önderi olmuştur.” dedi.

Devrim zamanında Kürt kadınlarının, direniş ve fedakarlığın en üstün örnekleri olduğunu dile getiren Neçirvan Barzani, “Günümüzde, yeniden yapılanma ve kalkınma aşamasında, toplumun yönetimi ve kalkınmasında aktif ve etkili bir rol oynamaktadırlar. Kürt kadınları, sağlıklı ve gelişmiş bir toplumun temel direği olduklarını kanıtlamışlardır.” sözlerini sarf etti.

Kürdistan Kadınlar Birliği'nin mücadelesine ve faaliyetlerine tam desteğini de yineleyen Neçirvan Barzani, kadınların aktif katılımı olmadan toplumun daha parlak bir geleceğe doğru ilerleyemeyeceğine olan kesin inançlarının altını çizdi.