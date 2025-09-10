BAE heyeti başkent Erbil'de

2 saat önce

Birleşik Arap Emirlikleri'nden (BAE) üst düzey bir heyet, Kürdistan Bölgesi yetkilileriyle görüşmek üzere başkent Erbil'e geldi.

BAE Dışişleri Bakanı Temsilcisi Said Mubarek Haciri liderliğindeki üst düzey bir heyet, 10 Eylül Çarşamba sabahı Erbil Uluslararası Havalimanına ulaştı.

BAE heyetini, Kürdistan Bölgesi Dış İlişkiler Ofisi Başkanı Sefin Dizeyi ve Erbil Valisi Umed Xoşnaw karşıladı.

Ziyaret, Kürdistan Bölgesi ve BAE'nin siyasi ve ticari ilişkilerini geliştirme çabalarının bir parçasıdır. Heyetin, Kürdistan Bölgesi Hükümeti yetkilileriyle bir dizi önemli görüşme yapması planlanıyor.

Ziyaret, Kürdistan Bölgesi Hükümeti Yatırım Kurulundan bir heyetin de BAE'yi ziyaret ederek BAE'li yatırımcıları Kürdistan Bölgesi'ne yatırım yapmaya teşvik etmesiyle denk geliyor.