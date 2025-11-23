Irak, İran mallarının en büyük ikinci ithalatçısı konumunda

12 saat önce

Irak, bu yılın ilk yedi ayında 5,823 milyar dolarlık ithalatla İran'dan petrol dışı malların en büyük ikinci ithalatçısı oldu.

İran Ticaret Geliştirme Örgütü verilerine göre İran'ın petrol dışı ihracatı son yedi ayda yaklaşık 32 milyar dolara ulaştı. Çin, 8,227 milyar dolarla en büyük ithalatçı konumundayken, 5,823 milyar dolarlık ithalatla Irak, ikinci sırada yer aldı.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Türkiye ve Afganistan sırasıyla İran’ın en büyük beş ithalatçısı arasında yer aldı.

İranlı gümrük yetkilileri daha önce yaptığı açıklamada, Çin, Irak, Türkiye, BAE ve Afganistan'ın İran mallarının ithalatında listenin başında yer almaya devam ettiğini belirtmişti.

Irak ve İran arasındaki ekonomik ilişkiler, coğrafi yakınlığa, uzun sınırlara ve kültürel ve sosyal bağlara dayanmaktadır. Bu durum, Irak pazarını İran ürünleri için en önemli pazarlardan biri haline getirmiştir.

Her iki ülke yetkilileri, ticari ilişkilerin daha da geliştirilmesi gerektiğini sürekli vurguluyor.

Irak Ticaret Bakanlığı, ikili ticaret hacmini 20 milyar dolara çıkarmayı planladığını belirtiyor.