Ukrayna "barış planı" için 5 ülkeyle görüşecek

13 saat önce

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ABD'nin, Rusya-Ukrayna savaşını sonlandırmak için hazırladığı "barış planını" görüşmek üzere İsviçre'de Ukrayna, ABD, Almanya, Fransa ve İngiltere temsilcilerinin bir araya geleceğini bildirdi.

Zelenskiy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, Rus ordusunun ülkesine yönelik hava saldırılarını sürdürdüğünü belirtti.

Rusya'nın bu gece Dnipropetrovsk bölgesindeki Dnipro kenti ve Nikopol şehrine hava saldırıları düzenlediğini kaydeden Zelenskiy, 3'ü çocuk 17 kişinin yaralandığını vurguladı.

Zelenskiy, Rusya'nın son bir haftada Ukrayna'ya 1050'nin üzerinde insansız hava aracı (İHA), yaklaşık 1000 güdümlü hava bombası ve farklı tiplerden 60'tan fazla füze kullandığı bilgisini paylaştı.

ABD'nin, Rusya-Ukrayna savaşını sonlandırmak için hazırladığı "barış planına" işaret eden Zelenskiy, "Heyetimiz, bugün İsviçre'de ABD, Almanya, Fransa ve İngiltere temsilcileriyle çalışacak." ifadesine yer verdi.

Ukrayna Devlet Başkanı, ülkesinin hava savunmasını güçlendirmesi gerektiğinin altını çizdi.