Türkiye, İsrail'in Katar saldırısında Hamas liderlerinin hayatını nasıl kurtardı?

9 saat önce

Siyasi bir uzman, İsrail'in Doha saldırısından dört dakika önce Türkiye'nin Hamas liderlerini toplantıdan ayrılmaları konusunda uyardığını öne sürdü.

Siyasi uzman Dr. Muhammed el-Mısri, gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye'nin Katar'a doğru uçan bir dizi İsrail savaş uçağını fark ettikten sonra Hamas liderlerini Doha'daki toplantıyı terk etmeleri konusunda uyardığını iddia etti.

El-Mısri'ye göre Hamas liderleri İsrail saldırısından sadece dört dakika önce binayı terk etmiş ve öldürülmekten kurtulmuşlardı.

Wall Street Journal'ın haberine göre Doha saldırısından haftalar önce Türkiye ve Mısır, özellikle ateşkes görüşmelerinin ve rehine takaslarının başarısız olmasının ardından, Hamas liderlerini İsrail saldırılarına karşı önlemleri artırmaları konusunda uyarmıştı.

Haberede İsrail'in aylar önce Doha'ya saldırı düzenlemeye hazırlandığı, ancak Hamas'ın elindeki rehinelerin serbest bırakılması için görüşmelerin sonuçlanmasını beklediği belirtildi. Habere göre İsrail, görüşmelerin sonucuna varmadığı fark ettikten sonra tüm Hamas liderlerini öldürmeye karar verdi.

İsrail ordusu, dün Katar’daki Hamas müzakere heyetine düzenlediği saldırıdan saatler sonra Yemen'den atılan bir balistik füzenin hava savunma sistemlerince düşürüldüğünü açıklamıştı.

İsrail basını, Tel Aviv yönetiminin Gazze'de ateşkes anlaşmasını bozarak 18 Mart'ta yeniden başlattığı saldırılardan bu yana Husilerin 81 balistik füze ve 35 İHA fırlattığını aktardı.