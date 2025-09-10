DEM Parti, CHP lideri Özel'e destek ziyaretinde bulunacak

8 saat önce

DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, CHP’ye yönelik operasyonlara karşı CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e destek ziyaretinde bulunacak.

ANF'de yer alan habere göre karar, DEM Parti’nin 8 Eylül’de düzenlenen Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısında alındı. Ziyaretin önümüzdeki günlerde gerçekleşmesi bekleniyor.

Toplantı sonrası yapılan açıklamada DEM Parti'nin "kayıtsız, şartsız CHP'ye yapılan müdahalelerin karşısında olduğu ve CHP'yle dayanışma içinde olacağı" ifade edildi.

Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan’ın ziyareti, mahkeme kararıyla CHP İstanbul İl Başkanlığına geçici olarak Gürsel Tekin’in atanmasının ardından gündeme geldi.