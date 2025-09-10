Rojava'daki siyasi taraflar: Başkan Barzani'nin mesajı "önemli ve ulusal"dı

36 dakika önce

Rojava'daki siyasi partiler, Başkan Mesud Barzani'nin Rojava Kürtlerinin durumuna ilişkin mesaj ve tutumunu "önemli ve tarihi" olarak nitelendirerek daha fazla birlik çağrısında bulundu.

Kürt siyasi partiler, Başkan Barzani'nin Batı Rojava Kürtleri hakkındaki açıklamalarını değerlendirdi.

Suriye Kürt Ulusal Konseyi (ENKS) Başkanlık Kurulu Üyesi Süleyman Oso, Başkan Barzani'nin Batı Kürdistan'ı her alanda desteklemesindeki büyük rolünü vurguladı.

Başkan Barzani'nin Suriye devriminin başlangıcından bu yana Batı Kürdistan'ı desteklediğini, Arap, Kürt ve Suriyeli ayrımı yapmadan Batı Kürdistan halkına yardım konvoyları gönderdiğini, bunun da onun kaygı ve sadakatinin açık bir göstergesi olduğunu belirtti.

Kürdistan Sol Partisi Genel Sekreteri Salih Gedo da Başkan Barzani'ye, özellikle Kürtlerin birleşmesine yol açan Kobani girişimi olmak üzere tarihi duruşundan dolayı teşekkür etti.

Gedo, Beşşar Esad rejiminin çekilmesi ve Özerk Yönetimin kurulmasının ardından Başkan Barzani'nin verdiği desteğin ve 2014 yılında Peşmerge güçlerinin Kobani'ye gönderilmesinin asla unutulmayacağını söyledi.

Başkan Barzani, 8 Eylül'de France 24’e verdiği özel demeçte, Suriye’deki durum ve Suriye Demokratik Güçleri’nin (SDG) entegrasyon sürecine değinen Başkan Barzani, Suriye'deki durumun ve Kürtler ile Araplar arasındaki ilişkilerin kötüleşerek dış müdahaleye yol açmasından endişe duyduğunu dile getirmişti.

Başkan Barzani, “Sorunlar çözülmeli ama savaşla değil, çünkü savaş çözüm değil ve yeni hükümet ülkedeki tüm farklı toplulukları ve onların özelliklerini dikkate almalı.” ifadesini kullanmıştı.

Türkiye’nin Suriye Hükümeti ile SDG arasında mart ayında yapılan anlaşmayı desteklediğine işaret eden Başkan Barzani, “Biz de aynı şekilde bu süreci destekliyoruz. Anlaşmanın gerektiği gibi uygulanmasını sağlamak için hep birlikte çaba sarf ettik, ancak bazı zorluklar yaşandı ve yol kolay değil.” diye konuşmuştu.