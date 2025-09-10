Bakanlar Kurulu: Bağdat, petrol dışı gelirler sorununun çözümünde önerilerimizi temel almalı

5 saat önce

Kürdistan Bölgesi Bakanlar Kurulu, Peşmerge güçlerine en iyi emeklilik maaşının sağlanması için Maliye ve Ekonomi Bakanlığına Federal Ulusal Emeklilik Kurulu ile birlikte gerekli yasal önlemleri alma talimatı verdi.

Bakanlar Kurulu, 10 Eylül 2025 Çarşamba günü haftalık toplantısını gerçekleştirdi.

Başbakan Mesrur Barzani başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu, Irak Bakanlar Kurulunun son toplantısında alınan kararları ele aldı.

Toplantının ilk bölümünde, petrol dışı gelirler ve petrol ihracatının yeniden başlatılması için yapılan son gelişmeler ele alındı.

Bakanlar Kurulu, federal hükümetin petrol dışı gelirlerdeki payı konusunda, Kürdistan Bölgesi'nin önerisini temel alması çağrısında bulundu. Ayrıca federal hükümete petrol dışı gelirler sorununu federal yasalar ve Federal Mahkeme kararı temelinde çözme çağrısında bulundu.

Kürdistan Bölgesi Hükümeti yasalara göre haklarını talep ederken, bu, federal hükümetin Kürdistan Bölgesi Hükümetinin bu konudaki önerilerini ve hukuki görüşlerini kabul etmesini gerektiriyor.

Doğal Kaynaklar Bakan Vekili Kemal Muhammed Salih, bakanlığın petrol ihracatını yeniden başlatmak için adımlar attığını ve Irak Petrol Bakanlığı ve petrol şirketleriyle kamu yararına üçlü bir anlaşmaya varmak için çabalarını sürdürdüğünü söyledi.

Bakanlar Kurulu, Doğal Kaynaklar Bakanlığına, askıya alınmış sorunları çözmek ve olası engelleri ortadan kaldırmak için petrol şirketleriyle çalışmalarını yoğunlaştırması talimatı verildi.

Toplantının ikinci bölümünde, Bakanlar Kurulu, Peşmerge güçlerinin emeklilik ve sosyal haklarının iyileştirilmesine yönelik her türlü öneri ve kararı desteklediğini vurguladı.

Toplantının üçüncü bölümünde, Maliye ve Ekonomi Bakanı Awat Şeyh Cenab, Maliye ve Ekonomi Bakanlığının (konut, tarım, sanayi, konut ve turizm) alanlarında avans ve kredi kolaylığı sağlanmasına ilişkin teklif ve önerilerini sundu.

Görüşmeler sonucunda Bakanlar Kurulu, daha önce Maliye Bakanlığına bağlı bankaların avans ve kredilerinden yararlanmış vatandaşlara, vatandaşların bu avans ve kredilerin yüzde 15'inden muaf tutulması gerekli kolaylıkları sağlama kararı aldı.