Libya'da gözaltına alınan 25 Kürt genci Kürdistan Bölgesi'ne getirildi

6 saat önce

Libya'da gözaltında tutulan 25 Kürt gencin bugün Kürdistan Bölgesi'ne geri getirildiği bildirildi.

Kürdistan Bölgesi Dış İlişkiler Ofisinden yapılan açıklamada, 10 Eylül 2025 Çarşamba günü, Erbil Uluslararası Havalimanı aracılığıyla Libya’dan Kürdistan Bölgesi’ne getirilen 25 Kürt gencin Ortak Kriz Komiteleri Koordinasyon Merkezi Genel Müdürü Sirwa Resul ve ilgili yetkililer tarafından karşılandığı belirtildi.

Söz konusu gençlerin sağlığından emin olunması amacıyla doktor ve tıbbi malzeme sağlandığı kaydedildi.

Sirwa Resul, “Gençler, Libya hapishanelerinde 50 günden fazla kaldıktan sonra serbest bırakıldı. Gençler bugün güvenli bir şekilde Kürdistan Bölgesi'ne döndüler.” dedi.

Açıklamada, geçlerin geri dönebilmesi için gerekli işlemlerin yapılması talimatı veren Başbakan Mesrur Barzani’ye teşekkür edildi.