Kürdistan Bölgesi ve BAE'den iş birliği ve koordinasyon vurgusu

7 saat önce

Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani ve BAE'nin Kürdistan Bölgesi Ekonomi İşleri Özel Temsilcisi Said Mubarek Haciri, iki ülke arasındaki koordinasyon ve iş birliğini daha da geliştirme arzularını dile getirdi.

Neçirvan Barzani, 10 Eylül Çarşamba günü BAE'nin Kürdistan Bölgesi Ekonomi İşleri Özel Temsilcisi Said Mubarek Haciri ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Kürdistan Bölgesi Başkanlığından yapılan açıklamaya göre iki taraf, BAE ve Kürdistan Bölgesi arasındaki dostluk ve ilişkilerin geçmişine değinerek, bu ilişkilerin düzeyinden duydukları memnuniyeti dile getirdi. Taraflar ayrıca, özellikle karşılıklı çıkar alanlarında koordinasyon ve iş birliğini daha da geliştirme ve genişletme konusunda mutabık kaldı.

Her iki taraf ayrıca, Kürdistan Bölgesi'nde yatırım için bir teşvik yasası ve destekleyici bir ortamın önemini de değerlendirdi.

Açıklamaya göre Neçirvan Barzani, BAE yönetimine ve hükümetine Irak ve Kürdistan Bölgesi'ne sağladıkları yardım ve destekten dolayı teşekkür etti. Ayrıca, BAE'nin Kürdistan Bölgesi'ne ekonomik işlerden sorumlu özel temsilcisinin atanmasını da önemli bulduğunu belirtti. Bu adımın ikili ilişkilerin önemini gösterdiğini belirtti.

Görüşmede ayrıca ekonomik çeşitlendirme, BAE'nin Irak ve Kürdistan Bölgesi'ne yatırımına ilişkin vizyonu, Irak'ın BAE ile ilişkileri ve diğer birçok ortak konu ele alındı.