Başbakan, BAE ile ilişkilerin geliştirilmesinin önemini vurguladı

2 saat önce

Kürdistan Bölgesi Başbakanı Mesrur ​​Barzani, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile ilişkilerin geliştirilmesinin önemine vurgu yaptı.

Mesrur Barzani, 11 Eylül Perşembe günü BAE'nin Kürdistan Bölgesi Ekonomi İşleri Özel Temsilcisi Said Mubarek Haciri ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Kürdistan Bölgesi Hükümetinden yapılan açıklamaya göre görüşmede BAE Devlet Başkanı Muhammed Bin Zayed Al Nahyan'a, Kürdistan Bölgesi'ne verdiği destek ve yardımlardan ve ekonomik işlerden sorumlu özel temsilci atanmasından dolayı teşekkür eden Mesrur Barzani, bunun ikili ilişkilerin öneminin ve gücünün bir göstergesi olduğunu belirtti.

Başbakan ayrıca BAE Devlet Başkan Yardımcısı Şeyh Muhammed bin Raşid el-Mektum'a da selamlarını iletti.

Said Mubarek Haciri ise ülkesinin Kürdistan Bölgesi ile ilişkilerini her alanda daha da geliştirme arzusunu dile getirerek, Kürdistan Bölgesi'nin özel bir konuma sahip olduğunu belirtti ve ikili ilişkilerin çeşitli alanlarda güçlendirilmesi için birçok fırsat olduğunu vurguladı.