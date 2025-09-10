Eylül Devrimi’nin üzerinde 64 yıl geçti

2 saat önce

Kürtlerin efsanevi lideri Mele Mustafa Barzani önderliğinde Kürdistan halkının birçok milli kazanım elde etmesini sağlayan Eylül Devrimi’nin üzerinden 64 yıl geçti.

Bugün Kürdistan halkının başta 11 Mart Anlaşması olmak üzere birçok milli kazanım elde etmesini sağlayan Eylül Devrimi’nin 64’üncü yıl dönümü.

Dönemin Irak Başbakanı Abdülkerim Kasım'ın, Kürdistan Demokrat Partisi’ni (KDP) yasal olarak kapatması üzerine Kürtler siyasi ve askeri bir mücadele başlatmak zorunda kaldı.

Kürdistan’ın efsanevi lideri Mele Mistafa Barzani, 11 Mart 1961’de Irak rejimine karşı Kürdistan halkının haklarını elde etmek için Eylül Devrimi'ni başlattı.

İki kutuplu dünya koşullarında Eylül Devrimi çalışmaları çok zorlu koşullarda yapıldı ancak Kürtlerin ölümsüz lideri Mele Mustafa Barzani önderliğindeki devrim günden güne güç kazanmaya başladı.

11 Mart Deklerasyonu, Eylül Devrimi’nin ardından 2 yıl süren görüşmelerden sonra Irak Hükümeti ile Eylül Devrimi liderliği arasında imzalandı.

Böylece devrimin ilk zaferi 11 Mart Deklerasyonu oldu. Baas rejimi bu anlaşma ile Kürtlerin bazı haklarını tanımak zorunda kaldı. Deklarasyon, 1991’de Bağdat’la gerçekleşen müzakerelerin de temeli oldu.

Devrimden önce Kürtler milli haklardan yoksun, ne Kürtçe eğitim ne de başka haklara sahipti.

Yabancı devletlerin desteği ve 6 Mart 1975’te imzalanan Cezayir Anlaşması, Eylül Devrimi’nin büyüklüğünü kanıtlar nitelikte. Bu anlaşmayla Irak’ın egemenleri Kürtlerin direnişiyle tek başına mücadele edemeyeceğini anladı.

Bugün de Başkan Mesud Barzani, babasının belirlediği yol ve amaçları doğrultusunda bu mücadeleyi sürdürüyor. Başkan Barzani, Eylül Devrimi’nin kazanımlarını, Kürdistan Bölgesi’nin statüsünü, demokrasi ve birlikte barışçıl yaşamı koruma mücadelesini bağımsızlığa doğru evrileceği güne kadar koruma kararlılığını gösteriyor.