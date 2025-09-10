DEM Parti: Komisyon acilen Öcalan ile görüşmeli, düşünce ve önerilerini dinlemeli

1 saat önce

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Grup Başkan Vekili Gülistan Kılıç Koçyiğit, Mecliste kurulan komisyonun acilen PKK lideri Abdullah Öcalan ile de görüşmesi, düşünce ve önerilerini dinlemesi gerektiğini söyledi.

DEM Parti Grup Başkan Vekili Gülistan Kılıç Koçyiğit, Mecliste basın toplantısı düzenledi.

ANHA'da yer alan habere göre güncel gelişmeleri değerlendiren Gülistan Kılıç Koçyiğit, Kürt meselesinin çözümünü kolaylaştırmak amacıyla Mecliste farklı kesimleri dinlemeye eden komisyona dikkat çekti.

DEM Parti Grup Başkan Vekili Kürt sorununun demokratik yollarla çözümünün ertelenmesinin yarattığı çok büyük maliyetlerin olduğunu kaydederek, bu maliyetlerin en büyüğünün ise yaşam maliyeti olduğunu ifade etti.

Komisyonun herkesi dinlediği gibi bir kişiyi daha dinlemesi gerektiğini belirten DEM Parti Grup Başkan Vekili, "Bu komisyonun acilen İmralı’ya gitmesi ve süreci yürüten baş aktör olan Sayın Öcalan’la da görüşmesi, onun görüş, düşünce ve önerilerini de dinlemesi gerekiyor. Bu aynı zamanda bir beklenti değil; Halklarımızın barış talebinin somut bir ifadesi ve sürecin gerekliliği olduğunun altını çizmemiz önemlidir. Sonuçta, Kürt sorunu gibi tarihsel bir sorunu çözüyorsak, 100 yıla aşkın bir geçmişten ve 40 yılı çatışmalı bir geçmişten bahsediyorsak, yeni bir iklim yaratmayı konuşuyorsak, o zaman var olan sınırları aşmaya, ezberleri bozmaya ve gerçek anlamda cesur adımlar atmaya da ihtiyacımız olduğunu görmemiz gerekiyor. Bu görüşme sürece ivme kazandıracaktır. En önemlisi, toplumsal güveni ve çözüme dair olan inancı güçlendirecek ve sürecin önünü açan önemli bir eşik olacaktır.” diye konuştu.

İmralı'da Öcalan'ın görüş ve düşüncelerini dinlemenin kendisinin Türkiye'de yaşayan her bir yurttaşın ve halkların geleceği açısından, toplumsal barışımız açısından, barış ve demokratik toplum sürecin ilerlemesi açısından da kritik önemde olduğunu aktaran Gülistan Kılıç Koçyiğit, "O anlamıyla çağrımız çok net ve açık. Komisyon gerçekten cesur olmalıdır. Meseleye siyaset üstü bakmalı. Güncel siyasete, güncel toplumsal meselelere hapsolmadan bu meseleye yaklaşmalıdır." dedi.

"Komisyonun ezberleri bozması" gerektiğini belirten Koçyiğit, "O anlamıyla bir yıl önce Sayın MHP Genel Başkanı Sayın Bahçeli'nin Meclis'te, 22 Ekim'de grupta yaptığı konuşmanın tarihi önemi ne kadar büyükse, 'Gelsin Meclis'te konuşsun' çağrısı nasıl önemliyse, bu süreçte de çözüm komisyonunun İmralı'ya gitmesi, Sayın Öcalan'ın görüş ve düşüncelerini bizzat dinlemesi ve orada onunla karşılıklı konuşması, sorularını sorması da yeni döneme dair önemli bir eşiğin aşılmasına katkı sunacaktır." ifadelerini kullandı.