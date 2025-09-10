Ahmed Sahaf: Libya'da gözaltına alınan hiçbir Kürt genci işkence görmedi

3 saat önce

Irak'ın Trablus Büyükelçiliği, Libya'da gözaltına alınan 25 Kürt vatandaşının işkence gördüğü iddiasını yalanladı.

Irak'ın Trablus Büyükelçiliği Ahmed Sahaf, 10 Eylül Çarşamba günü, Kurdistan24'e yaptığı açıklamada, Libya'da gözaltına alınan 25 Kürt genci hakkındaki iddiaları reddetti.

Kürt gençlerini her gün ziyaret ettiğini ve durumlarını sorduğunu belirten Sahaf, gençleri gönüllü ve onurlu bir şekilde geri göndermeye çalıştıklarını, ancak gençlerin bunu reddederek deniz yoluyla göç etmeye çalıştıklarını söyledi.

Sahaf, Libya'ya giden tüm düzensiz göçmenlerin tek bir yerde gözaltına alınacağını ifade etti.

Kürdistan Bölgesi Dış İlişkiler Ofisinden bugün yapılan açıklamada, Erbil Uluslararası Havalimanı aracılığıyla Libya’dan Kürdistan Bölgesi’ne getirilen 25 Kürt gencin Ortak Kriz Komiteleri Koordinasyon Merkezi Genel Müdürü Sirwa Resul ve ilgili yetkililer tarafından karşılandığı belirtilmişti.

Söz konusu gençlerin sağlığından emin olunması amacıyla doktor ve tıbbi malzeme sağlandığı kaydedilmişti.

Sirwa Resul, “Gençler, Libya hapishanelerinde 50 günden fazla kaldıktan sonra serbest bırakıldı. Gençler bugün güvenli bir şekilde Kürdistan Bölgesi'ne döndüler.” demişti.

Açıklamada, geçlerin geri dönebilmesi için gerekli işlemlerin yapılması talimatı veren Başbakan Mesrur Barzani’ye teşekkür edilmişti.