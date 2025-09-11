Mesrur ​​Barzani'den Eylül Devrimi mesajı

4 saat önce

Kürdistan Bölgesi Başbakanı Mesrur ​​Barzani, Eylül Devrimi’nin 64. yıl dönümünde, "Ulusal haklarımızı ve kazanımlarımızı savunmanın gerekliliğini vurguluyoruz." dedi.

Başbakan Mesrur Barzani, Büyük Eylül Devrimi'nin 64. yıl dönümü dolayısıyla bir kutlama mesajı yayınladı.

Mesrur Barzani, mesajında, "Bugün, milli liderimiz Barzani Nemir önderliğinde, Kürdistan halkının ulusal haklarını savunmak amacıyla tüm milletlerin, dinlerin ve toplulukların katıldığı milli bir devrim olan Büyük Eylül Devrimi'ni anıyoruz." diyerek, şu ifadelere yer verdi:

"Kürdistan halkının direnişi ve güçlü iradesi ile Eylül Devrimi'nde birçok önemli kazanım elde edildi; bunların en önemlisi 11 Mart 1970 anlaşmasının imzalanması ve Irak rejiminin Kürdistan halkının haklarını tanımaya zorlanmasıydı."

"Büyük Eylül Devrimi'nin 64. yıl dönümünde, ulusal haklarımızı ve kazanımlarımızı savunmanın gerekliliğini vurguluyoruz. Kürdistan halkının tüm topluluk ve sınıflarının birliği ve dayanışması içinde Eylül Devrimi'nin değerlerine bağlılığımızı yineliyoruz."

Mesrur Barzani, mesajında ayrıca, "Eylül Devrimi şehitlerinin ve tüm Kürdistan şehitlerinin ruhları şad olsun." sözünü kullandı.

- EYLÜL DEVRİMİ

Kürdistan halkı 11 Eylül 1961 yılında Irak’taki Baas rejimine karşı ulusal haklarını elde etmek için ölümsüz lider Mela Mustafa Barzani öncülüğünde devrim ateşini yaktı. Kürdistan’da yaşayan tüm dini ve etnik gruplar toplanarak işgalcilere karşı devrime destek verdi.

1946 yılında Mahabad’da kurulan Kürdistan Cumhuriyeti’nde Genelkurmay Başkanı olan Mele Mustafa Barzani, Cumhuriyet’in yenilgiye uğramasıyla beraberindeki Peşmergelerle birlikte Aras Nehri’ni geçerek Rusya’ya geçti.

Rusya’da sürgünde yaşayan ölümsüz lider Barzani, Iraklı General Abdulkerim Kasım’ın ülkede darbe gerçekleştirmesi ve Kürtlerin haklarını tanıyacağı yönündeki sözü üzerine Kürdistan’a geri döndü. Ancak Abdulkerim Kasım Kürtlere verdiği sözü yerine getirmedi.

Mela Mustafa Barzani, Irak Hükümetinin sözünü tutmaması üzerine 11 Eylül 1961 tarihinde asimilasyon ve zulme karşı isyan bayrağını açtı. Kürdistan’da yaşayan farklı tüm dini ve etnik sınıfların katıldığı Eylül Devrimi, 9 yıl sonra Irak rejiminin Kürtleri tanıması ve otonomi sağlamasıyla son buldu.

11 Mart 1970 tarihinde Irak rejimi, Kürdistan’ın devrim önderi Mele Mustafa Barzani ile Kürdistan halkının siyasi, ekonomik ve kültürel haklarını tanıyan otonomi sistemini kabul eden anlaşmayı imzaladı.