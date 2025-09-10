Başkan Barzani ve BAE'den ilişkilerin geliştirilmesi vurgusu

1 saat önce

Başkan Mesud Barzani, BAE Hükümetine, halkına ve yönetimine, insani yardım kuruluşları aracılığıyla Kürdistan Bölgesi'ne verdikleri destek için teşekkür etti.

Başkan Barzani, bugün (11 Eylül Perşembe günü) Selahaddin'de, BAE'nin Kürdistan Bölgesi Ekonomi İşleri Özel Temsilcisi Said Mubarek Haciri ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Konuk heyet, Kürdistan Bölgesi'ni ziyaret etmekten ve Başkan Barzani ile görüşmekten duydukları memnuniyeti dile getirerek, BAE yönetiminin Kürdistan Bölgesi ile dostluğunu ve ilişkileri geliştirmedeki arzusunu ifade etti.

Heyet ayrıca, bölgedeki ekonomik ilişkileri ve diğer alanları geliştirmeleri amacıyla kendilerine sunulan fırsatlar için minnettarlıklarını dile getirdi.

Başkan Barzani ise BAE Hükümetine, halkına ve yönetimine, özellikle yüz binlerce mültecinin Kürdistan Bölgesi'ne gelmesi sürecinde insani yardım kuruluşları aracılığıyla Kürdistan Bölgesi'ne verdikleri destek için teşekkür etti.

Bölgedeki durum da görüşmede ele alındı.