Mesrur Barzani'den İsrail'in Katar saldırısına ilişkin mesaj
Kürdistan Bölgesi Başbakanı Mesrur Barzani, İsrail'in Katar'a yönelik saldırısını uluslararası hukukun ihlali olarak nitelendirirken gerginliklerin barışçıl yollarla çözülmesi herektiğini vurguladı.
Başbakan Mesrur Barzani, sosyal medya platformu X hesabından İsrail'in Katar'ın başkenti Doha'ya düzenlediği saldırına ilişkin paylaşım yaptı.
Katar'a yönelik saldırının uluslararası hukukun ihlali olduğunu belirten Mesrur Barzani, paylaşımında, "Sorunların barışçıl yollarla çözülmesi ve gerginliğin yatıştırılması için acilen harekete geçilmeli." dedi.
The attack on the State of Qatar is a violation of international law.— Masrour Barzani (@masrourbarzani) September 10, 2025
We support an urgent, peaceful solution to regional problems, and an end to all forms of tension and violence.