Mesrur ​​Barzani'den İsrail'in Katar saldırısına ilişkin mesaj

4 saat önce

Kürdistan Bölgesi Başbakanı Mesrur Barzani, İsrail'in Katar'a yönelik saldırısını uluslararası hukukun ihlali olarak nitelendirirken gerginliklerin barışçıl yollarla çözülmesi herektiğini vurguladı.

Başbakan Mesrur ​​Barzani, sosyal medya platformu X hesabından İsrail'in Katar'ın başkenti Doha'ya düzenlediği saldırına ilişkin paylaşım yaptı.

Katar'a yönelik saldırının uluslararası hukukun ihlali olduğunu belirten Mesrur Barzani, paylaşımında, "Sorunların barışçıl yollarla çözülmesi ve gerginliğin yatıştırılması için acilen harekete geçilmeli." dedi.