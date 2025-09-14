Suriye'de başarılı Kürt öğrenciler ödüllendirildi

7 saat önce

Batı Kürdistan Demokratik Öğrenci ve Gençlik Birliği tarafından Suriye'nin başkenti Şam'da düzenlenen törende başarılı Kürt lisans öğrencileri ödüllendirildi.

Organizatörlerden Ahmed Haco, Kurdistan24'e verdiği demeçte, "Esad rejiminin devrilmesinden sonra öğrencilere önemli bir rol düşüyor. Özellikle Batı Kürdistan Demokratik Öğrenci ve Gençlik Birliği, öğrencilere hizmet verebilmek için üniversitelerde ve okullarda rollerini üstlenmelidir." dedi.

Şam'da düzenlenen törene çok sayıda Birlik üyesi, kültür kurumları ve dernek temsilcileri, Kürt öğrencilerin aileleri, akademisyenler ve toplum temsilcileri katıldı.

Ödül alan öğrencilerden Abbas Muhammed, organizatörlere teşekkür ederek, "Bu zafer tüm Kürtlerin ve Kürdistan'ın zaferidir." sözünü kullandı.

Bir diğer öğrenci Eymen Hüseyin ise mutluluğunu şu sözlerle dile getirdi:

"Bugün arkadaşlarımla birlikte ödül almaktan çok mutluyum. Bu, 12 yıllık emeğimizin meyvesidir.”

Törende, eğitim ve öğrenmenin geleceği inşa etmenin en güçlü silahları olduğu vurgulanırken, Kürt öğrencilerin başarısının yalnızca bireysel bir başarı değil, aynı zamanda Kürt davasının ve Suriye'deki kimliklerinin korunmasına da vesile olacağı vurgulandı.